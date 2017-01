Elf Menschen in Leipzig an Masern erkrankt

erschienen am 24.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig sind elf Menschen an Masern erkrankt. In zwei Verdachtsfällen stehe eine Bestätigung noch aus, teilte das Gesundheitsamt am Dienstag mit. Nachdem die Krankheit zuerst bei ungeimpften Kindern nachgewiesen worden sei, sei sie mittlerweile auch bei unzureichend geimpften Jugendlichen sowie ungeimpften Erwachsenen aufgetreten.

Den Angaben zufolge wurden in einer Schule die Impfausweise kontrolliert, da es dort zu einer möglichen Ansteckung kam. Derzeit laufen die Untersuchungen an drei weiteren Schulen. Das Gesundheitsamt rief erneut zum Impfen auf. Bei Masern handele es sich nicht um eine harmlose Kinderkrankheit. Einzigen Schutz biete die zweimalige Masern-Impfung oder eine bereits überstandene Erkrankung, hieß es.