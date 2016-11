Ende des Stellenabbaus an Sachsen Hochschulen besiegelt

erschienen am 22.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der einst beschlossene Abbau von 754 Stellen an Sachsen Hochschulen ist vom Tisch. Den 14 staatlichen Hochschulen stehen bis Ende 2024 jährlich gut 9000 unbefristete Stellen zur Verfügung. Sie erhalten nach Angaben des Wissenschaftsministeriums vom Dienstag rund 600 Millionen Euro an Personalkosten sowie rund 70 Millionen Euro für Sachkosten und Investitionen. Der Hochschulentwicklungsplan 2025 und die Zuschussvereinbarung mit den Einrichtungen wurden jetzt vom Kabinett gebilligt. Damit ist das im Koalitionsvertrag von CDU und SPD vereinbarte Ende des Stellenabbaus besiegelt.

Die Hochschulen hätten Planungssicherheit und seien nach unzähligen Strukturanpassungen erstmals seit 1990 nicht weiter von Personalabbau bedroht, erklärte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD). Sie sprach von einem Paradigmenwechsel, mit dem die hohe Qualität von Forschung und Lehre sowie ein gutes Betreuungsverhältnis gesichert würden.

Der ab 2017 geltende Hochschulentwicklungsplan sieht unter anderem vor, dass pro Jahr mindestens 2000 neue Studienplätze für Lehrer zur Verfügung stehen. Zudem wird die Ausbildung von Volljuristen an der Universität Leipzig konzentriert und ausgebaut - mit künftig bis zu 750 Studienanfängern jährlich. Auch die Pharmazieausbildung soll dort mit 540 Studienanfängern für Human- und 120 für Zahnmedizin pro Jahr gesichert werden - in einem bundesweit einmaligen Modellstudiengang.