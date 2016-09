Energiefabrik Knappenrode: Umbau fÃ¼r sieben Millionen Euro

Energiefabrik Knappenrode: Umbau für sieben Millionen Euro

erschienen am 06.09.2016



Hoyerswerda (dpa/sn) - Die Energiefabrik Knappenrode in Hoyerswerda wird in den nächsten Monaten umgebaut. Bis 2018 sollen die Arbeiten beendet sein. «Mit der Saisoneröffnung im Frühjahr 2019 wollen wir das Band durchschneiden», sagte die Leiterin des technischen Denkmals, Kirstin Zinke, der Deutschen Presse-Agentur. Unter anderem soll ein neuer Ausstellungsbereich entstehen, in den die aktuelle historische Ofenausstellung integriert wird. Zudem soll es künftig ein Depot sowie neue Veranstaltungs- und Büroräume geben. «Manche Flächen geben wir auf, andere kommen neu hinzu», sagt Zinke. Insgesamt sind knapp sieben Millionen Euro für die Umgestaltung eingeplant - die Gelder kommen vom Landkreis als Eigentümer sowie vom Bund.

Auf dem 25 Hektar großen Areal erinnert die stillgelegte und mittlerweile unter Denkmalschutzschutz stehende Brikettfabrik an die Hochzeit der Industrie. In Knappenrode wurden von 1918 bis 1993 rund 67 Millionen Tonnen Briketts aus Rohkohle gepresst.