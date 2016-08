Engere Zusammenarbeit mit Georgiens Polizei vereinbart

erschienen am 29.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen und Georgien wollen künftig bei der Verbrechensbekämpfung, der Aus- und Weiterbildung von Polizeibeamten sowie der Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus der Kaukasusrepublik enger zusammenarbeiten. Auf eine entsprechende Vereinbarung einigten sich am Montag Innenminister Markus Ulbig (CDU) und sein georgischer Amtskollege Giorgi Mghebrishvili in Dresden.

In Sachsen würden zunehmend Mehrfach-Straftäter aus Georgien ermittelt, sagte Ulbig. Sie sollten so schnell wie möglich in ihr Herkunftsland abgeschoben werden und eine mehrjährige Ausreisesperre erhalten. Darin hätten beide Seiten übereingestimmt. Außerdem würden in Zukunft verstärkt abgelehnte Asylbewerber aus Georgien heimgeschickt, denn hier liege die Anerkennungsquote fast bei null, hieß es.

Laut Ministerium gibt es derzeit in Sachsen 671 georgische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung wegen eines laufenden Asylverfahrens. Bis zum 31 Juli seien in diesem Jahr 223 Zugänge aus Georgien registriert worden. Im gleichen Zeitraum wurden den Angaben zufolge 21 Frauen und Männer aus Georgien abgeschoben. Zudem waren 32 geförderte freiwillige Rückkehrer registriert. Derzeit hielten sich in Sachsen noch 100 georgische Staatsangehörige auf, die eigentlich ausreisepflichtig seien, davon 16 Geduldete.