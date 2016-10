Entspannte Personallage bei Union Berlin vor Spiel in Aue

erschienen am 21.10.2016



Berlin (dpa) - Bei Fußball-Zweitligist 1. FC Union hat sich die Personallage vor der englischen Woche rechtzeitig entspannt. «Wir haben das große Glück, dass fast gar keiner mehr verletzt ist. Auch Fabian Schönheim und Maximilian Thiel waren auf dem Trainingsplatz», sagte Trainer Jens Keller vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue. Am Mittwoch (20.45 Uhr) schließen sich das Pokalspiel bei Borussia Dortmund und am darauffolgenden Samstag (13.00 Uhr) das Ligaheimspiel gegen Fortuna Düsseldorf an. Mit einem Sieg beim Ostrivalen möchten die Köpenicker den Kontakt zur Spitze halten.

In Aue dürfte Kristian Pedersen nach abgelaufener Gelb-Rot-Sperre wieder seinen angestammten Platz auf der linken Verteidigerposition einnehmen. Allrounder Michael Parensen wird auch wieder im Kader stehen. Er hatte Pedersen beim 2:1-Heimsieg gegen Hannover bis zu seiner Fußprellung vertreten. «Wir haben ihn am Freitag getestet. Bei ihm besteht nur eine Schmerzproblematik. Wenn sich Michael am Samstag fit meldet, wird er auf jeden Fall im Kader sein», erklärte Keller.

Noch nicht in Frage kommen die Verteidiger Schönheim und Benjamin Kessel sowie die Offensivkräfte Sören Brandy und Thiel. Alle befinden sich jedoch im Aufbautraining und können sich in Kürze für eine Nominierung anbieten. Einzig der Langzeitverletzte Benjamin Köhler (Knieprobleme) steht nach wie vor nicht zur Debatte.