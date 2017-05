Entwarnung am Flughafen Leipzig/Halle

erschienen am 03.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Ein verdächtiger Gegenstand am Flughafen Leipzig/Halle hat sich als harmlos entpuppt. Die Bundespolizei gab Entwarnung. Beim Durchleuchten eines Gepäckstücks hatten Mitarbeiter am Mittwochmorgen etwas Auffälliges gesehen, wie die Bundespolizei in Leipzig mitteilte. Spezialisten untersuchten das Gepäckstück. Das Ergebnis: Es hätten lediglich ein Laptop und ein Wecker unglücklich nebeneinander gelegen, so ein Sprecher.

Der Sicherheitsbereich des Flughafens war laut Bundespolizei rund eine Stunde gesperrt. Die Passagiere seien währenddessen in einem anderen Gebäude kontrolliert worden. Im Flugverkehr habe es leichte Verspätungen gegeben.