Erfurt fordert Meister Dresdner SC bei 1:3-Niederlage

erschienen am 04.01.2017



Erfurt (dpa) - Die Volleyball-Frauen von Schwarz-Weiß Erfurt sind mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Zum Auftakt der Rückrunde unterlag der Bundesliga-Aufsteiger gegen Meister und Pokalsieger Dresdner SC am Mittwochabend in einer mitreißenden Partie nach großem Kampf mit 1:3 (22:25, 9:25, 25:21, 17:25).

Die Erfurterinnen begannen selbstbewusst und kämpften sich immer wieder heran. Im Folgenden hatten sie zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich. Der DSC agierte aber etwas cleverer und sicherte sich den ersten Durchgang.

Der zweite Satz verlief deutlicher zugunsten der Gäste, die gleich zu Beginn im Aufschlag mit Kadie Rolfzen gehörig Druck ausübten. Die Neuverpflichtung, die mit ihrer Zwillingsschwester Amber seit dem 29. Dezember 2016 beim DSC trainiert, feierte ein gelungenes Bundesliga-Debüt. Sie brachte ihr Team sogleich mit 9:1 in Führung. Der SWE konnte nicht mehr an die kämpferische Leistung des ersten Durchgangs anknüpfen.

Den letztlich entscheidenden vierten Satz konnte der Aufsteiger anfangs noch ausgeglichen gestalten. Im weiteren Verlauf verfügte der DSC über mehr Kraftreserven, um den Vorsprung weiter auszubauen und sich am Ende durchzusetzen.