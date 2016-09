Ergiebiger Dauerregen: Unwetterwarnung fÃ¼r Teile Sachsens

Ergiebiger Dauerregen: Unwetterwarnung für Teile Sachsens

erschienen am 17.09.2016



Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig hat am Samstag für Teile Sachsens eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Die Warnung gilt bis Sonntag, 10 Uhr. Betroffen sind die Landkreise Erzgebirge, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz- Osterzgebirge, Zwickau und Vogtland sowie die Stadt Chemnitz.

Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich, teilten die Experten mit.

Insgesamt werden von der Nacht zum Samstag bis Sonntagfrüh gebietsweise 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter, im westlichen Mittelgebirge sogar 50 bis örtlich 80 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Verantwortlich dafür ist ein Tiefdruckgebiet mit Zentrum über Mitteleuropa, das sehr feuchte und mäßig warme Luft nach Sachsen führt.

Am Sonntag lässt die Intensität des Regens den Wetterexperten zufolge nach. Das Überschreiten von Warnschwellen werde dann nicht mehr erwartet. (fp)