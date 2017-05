Erholung ohne Eltern: Sachsen gibt 300 000 Euro aus

Dresden (dpa/sn) - Mit staatlicher Hilfe können Kinder und Jugendliche im Sommer 2017 und 2018 Urlaub mit Gleichaltrigen machen. Die Ferienfahrten werden jeweils mit 300 000 Euro gefördert, wie das Sozialministerium in Dresden am Freitag mitteilte. Die gemeinsame Erholung ohne Eltern sei eine wichtige Erfahrung und auch gut für die persönliche Entwicklung der 6- bis 18-Jährigen. Zuschüsse gibt es für Touren innerhalb Deutschlands, die beispielsweise die seelische, geistige und körperliche Entwicklung sowie gegenseitiges Verständnis, Toleranz und ökologisches Bewusstsein fördern. Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) hofft, dass viele Träger der freien Jugendhilfe die Chance nutzen und Gelder für Jugenderholung beim Kommunalen Sozialverband (KSV) Sachsen.