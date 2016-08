Ermittler nach Angriff auf Iraker noch ohne Hinweise

erschienen am 26.08.2016



Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Angriff auf vier Iraker beim Dresdner Stadtfest hat die Polizei noch keine konkreten Hinweisen auf die Gewalttäter. Das Operativen Abwehr Zentrum (OAZ) in Leipzig ermittele mit Hochdruck, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Dabei geht es nach den Angaben auch um fremdenfeindliche Motive. «Es ist ein sehr komplexer Sachverhalt», sagte die Sprecherin. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise geben können zu Geschehen und Akteuren. Die Ermittler gehen nach den Angaben davon aus, dass der Übergriff auf die Flüchtlinge aus dem Irak der Auslöser für die Auseinandersetzungen auf dem Stadtfest war.