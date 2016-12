Ermittlungen wegen Polizei-Infos an Gruppe Freital

Bisher ermittelte die Staatsanwaltschaft Dresden wegen der Weitergabe von Polizei-Interna an mutmaßliche Rechtsterroristen gegen unbekannt. Nun richtet sich der Vorwurf konkret gegen einen Beschuldigten - der ist aber wohl schon seit Monaten namentlich bekannt.

erschienen am 08.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Weitergabe von Polizei-Interna an die mutmaßlich rechtsterroristische «Gruppe Freital» richten sich jetzt gegen einen konkreten Beschuldigten. Das sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Donnerstag in Dresden. «Momentan läuft das Ermittlungsverfahren gegen eine Person», sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Bisher wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Dresden gegen unbekannt geführt. Für Fragen, was der Grund für die Konkretisierung war, stand die Staatsanwaltschaft zunächst nicht zur Verfügung.

Grund für die Ermittlungen sind laut Medienberichten Aussagen von führenden Mitgliedern der Gruppe, in denen sie bereits Ende letzten Jahres von Kontakten zu einem Bereitschaftspolizisten berichtet haben sollen, der ihnen auch Einsatzdetails und mithin Dienstgeheimnisse verraten habe.

Gemkow kündigte an, am kommenden Dienstag im Landtag zu dem Fall Stellung nehmen zu wollen. Einen entsprechenden Antrag hatte die Grünen-Fraktion gestellt. Ihr innenpolitischer Sprecher Valentin Lippmann forderte «schonungslose» Aufklärung. Er sei es leid, «jede Woche über neue Ermittlungspannen» aus den Zeitungen zu erfahren. Die Regierung müsse sagen, «worüber die Rechtsextremen von Polizisten informiert wurden, warum gegen die Polizeibediensteten gar nicht oder erst spät ermittelt wurde und welche Maßnahmen getroffen wurden, um solcherlei Unterstützungshandlung durch die Polizei künftig zu unterbinden.»

Je länger die Staatsregierung bei der Unterrichtung des Parlaments und der Aufklärung des Sachverhalts «mauere», «umso mehr erhärtet sich der Verdacht, dass sie vertuschen und verschweigen», sagte Lippmann.

Gegen sieben Mitglieder der «Gruppe Freital» hat der Generalbundesanwalt unter anderem wegen versuchten Mordes Anklage erhoben. Ihnen werden fünf fremdenfeindliche oder politisch motivierte Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte oder politische Gegner zur Last gelegt.