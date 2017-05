Ermittlungen zum Tod eines Jägers in Grimma dauern an

erschienen am 24.05.2017



Grimma (dpa/sn) - Eine Woche nach dem Tod eines Jägers in einem Wald in Grimma (Kreis Leipzig) ist der Hergang der Tragödie noch immer unklar. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, am Mittwoch. Auf eine Straftat deute weiter nichts hin. Ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte, könne aber noch nicht gesagt werden.

Der 67-Jährige war am Dienstag vergangener Woche mit einer Schussverletzung im Bauch gefunden worden. Am Vorabend war der Mann zum Jagen aufgebrochen. Die Leiche wurde obduziert, zudem sicherte die Polizei am Fundort Spuren. Deren Auswertung nehme noch Zeit in Anspruch, sagte Schulz.