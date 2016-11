Erneut Anschlag auf AfD-Büro in Meißen

erschienen am 04.11.2016



Meißen (dpa/sn) - Auf das Bürgerbüro der AfD in Meißen ist erneut ein Anschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden wurde unter anderem das Fenster des Büros am Roßmarkt zerstört. Nach Ansicht des Abgeordneten Mario Beger hat die Bedrohung damit eine neue Dimension erreicht. Neben Beger ist in dem betroffenen Büro auch der Parlamentarier Detlev Spangenberg tätig. Büros der Alternative für Deutschland werden ebenso wie Einrichtungen der Linken immer wieder zur Zielscheibe von Angriffen. Laut AfD wurden bis Anfang September in Sachsen allein 56 Anschläge auf AfD-Büros von Landtagsabgeordneten registriert. Die AfD verurteilte auch die Übergriffe auf Büros der Linken.