ErnÃ¼chternde Bilanz: Kaum ein Fahrrad ist verkehrstauglich

Ernüchternde Bilanz: Kaum ein Fahrrad ist verkehrstauglich

Bei einer Polizeikontrolle in Chemnitz wurden fast im Minutentakt Verstöße erfasst. Sogar neue Bikes vom Fachhändler erfüllten nicht die Vorschriften.

Von Gabi Thieme

erschienen am 13.09.2016



Chemnitz. Maik Müller ist mit seinem Mountainbike auf dem Weg nach Hause, als er am Dienstagmorgen von Polizisten auf dem Radweg Kappelbachgasse in Chemnitz gestoppt wird. Der 29-Jährige kommt gerade aus dem Straßenbahnmuseum, wo er ehrenamtlich arbeitet. An die 2000 Kilometer absolviert er im Sommer mit seinem Bike. Nun nehmen es Beamte der Chemnitzer Polizei unter die Lupe: ob es möglicherweise als gestohlen gemeldet und ob es in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Zur Fahndung ausgeschrieben sind weder Fahrer noch Rad, ergibt eine Überprüfung der Personalausweisdaten und der Rahmennummer. In Ordnung ist das Rad trotzdem nicht.

Die Beleuchtung ist nicht komplett. 20 Euro Verwarngeld sind fällig. Maik Müller akzeptiert das, macht aber seinem Unmut Luft: "Ich sehe hier ein Aufgebot von sechs Polizisten mit Fahrzeugen. Da frage ich mich nach der Verhältnismäßigkeit, und ob die nicht lieber in der City unterwegs sein sollten?" Er werde "wegen einer Lampe angepisst", während in der Innenstadt, vor seiner Haustür, Schlimmeres passiert. "Da wird mit Drogen gedealt. Ich wurde im Dunkeln schon überfallen. Da sehe ich keine Polizei." Der Mann ringt um Worte und mit den Tränen. Er muss trotzdem zahlen. Eine Anzeige wegen der Vorfälle in der Innenstadt will er dann doch nicht erstatten.

Müller bekommt noch den Hinweis, die fehlenden Teile unbedingt nachzurüsten: "Wir kontrollieren in vier Wochen wieder. Für Wiederholungstäter wird es da hart: Dann können wir das Rad bis zu sechs Monate beschlagnahmen", belehrt Polizeihauptmeister Heiko Rusch. Der Beamte sagt: "Wir erleben es oft, dass jemand, der angehalten wird, auf ein anderes Thema umschwenkt, um abzulenken."

Zur gleichen Zeit kommt ein junger Mann in Arbeitsmontur. Er schiebt sein Rad. Für die Beamten gibt es deshalb keinen Grund, ihn anzuhalten. Fünf Minuten später kommt er in Gegenrichtung erneut vorbei. Er schiebt noch immer: "Ich habe die Polizei gesehen und wusste, dass ich ohne Klingel und Beleuchtung fällig bin, auch wenn ich mir nur in der Frühstückspause einen Kaffee geholt habe." Die Polizisten können den Verkehrssünder tatsächlich nicht belangen: "Er ist ja nicht gefahren", sagt Rusch. Die Beamten, die etwa alle vier Wochen stationäre Überprüfungen an viel befahrenen Radwegen durchführen, wissen, dass sie mehr Kontrolldruck ausüben müssten, personell aber nicht in der Lage sind.

Anlass gibt die Verkehrsunfallbilanz. Im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz ereigneten sich 2015 24.600 Verkehrsunfälle. An 617 waren Fahrradfahrer beteiligt. Bei 469 wurden Radler verletzt, bei etwa der Hälfte waren sie auch die Unfallverursacher. Viele würden unterschätzen, dass auch der technische Zustand Grund für Unfälle sein kann, sagt Polizeiobermeister Ringo Schneider. "Schon wer in der Dämmerung ohne Licht fährt, kann von einem Autofahrer schnell übersehen werden." Schneider ist mit einem Motorrad an der Kontrollstelle, um eventuell flüchtenden Übeltätern zu folgen. Dienstagmorgen war das nur einmal der Fall. Dann schaut er sich das Fixie-Rad eines Mannes an. "Solche Räder kommen aus dem Bahnradsport, haben deshalb oft keine Bremsen. In dem Fall wären 130 Euro fällig. Der Fahrer hat aber nachgerüstet."

Polizeihauptmeister André Bochmann setzt sich derweil mit einem Mann auseinander, an dessen Pedalen die Reflektoren fehlen. Der Fahrer gibt an, sie so beim Fachhändler gekauft zu haben. Auch Speichenreflektoren fehlen, ebenso die Rückstrahler und Reflektoren vorn und hinten am Rad. Die Ausrede, dass Händler die Räder so anbieten, zählt nicht. "Das ist schlecht, aber dann sind Sie verpflichtet nachzurüsten", sagt Bochmann. Obwohl hier gleich mehrere Verstöße vorliegen, werden sie "in Tateinheit" geahndet. Nur 20 Euro sind deshalb fällig.

Dann kommt Justin Meyer angedüst - mit Kopfhörern im Ohr. Er ist in Eile, hat einen Termin bei der Arbeitsagentur. Doch das erspart ihm die Zwangspause nicht, zumal bei ihm auch Klingel und Beleuchtung fehlen. Die Kopfhörer werden mit einem Verwarngeld geahndet. Er fahre tagsüber immer ohne Licht, habe aber die Beleuchtung im Rucksack. Das rettet ihn. Von Reflektoren hält er nichts: Die setze der Dreck doch dauernd zu. Aber: "Solche Kontrollen sind okay. Es ist genug Schrott unterwegs."

Das kann die Polizei so nicht bestätigen, auch nicht die Aussage einer Boulevardzeitung, die kürzlich schrieb, jedes zweite Rad in Chemnitz sei Schrott. Trotzdem war die Bilanz am Dienstag ernüchternd: Bei 50 kontrollierten Rädern stellten die Beamten 45 Ordnungswidrigkeiten fest. 39 davon betrafen die Beleuchtung. Zwei Radfahrer überfuhren das Rotlicht einer Ampel. Passiert das an einer Fußgängerampel, sind 60 Euro fällig. An einer Straßenampel, wo das Rot länger als eine Sekunde leuchtet, sind 100 Euro und zwei Punkte in Flensburg die Folgen. Drei Fahrer benutzten am Dienstag auf dem Rad ihr Handy, wofür 25 Euro Verwarngeld kassiert wurden. An einem der kontrollierten Räder war nur eine Bremse vorhanden.