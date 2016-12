Erste Wintersportgebiete im Erzgebirge für Saison startklar

erschienen am 02.12.2016



Rechenberg-Bienenmühle (dpa/sn) - In Teilen des Erzgebirges sind die ersten Wintersportgebiete startklar für die Skisaison. Im Skigebiet Holzhau, in der Skiarena Eibenstock und am Fichtelberg stehen ab Samstag die ersten Pisten für Skifahrer und Snowboarder zur Verfügung, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Bei Schneehöhen um die 25 Zentimeter sind zumeist auf Kunstschneedecken erste Abfahrten möglich. Doch auch mit echtem Schnee kann eventuell gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Tiefe Temperaturen sorgen vor allem nachts dafür, dass die präparierten Pisten halten.