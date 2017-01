Erste Winterwanderwoche im Erzgebirge

Seit 2006 gibt es jedes Jahr im Mai und im September im Erzgebirge eine Wanderwoche mit um die 50 geführten Touren und bis zu 2200 Teilnehmern. Nun startet zum ersten Mal ein solches Event im Schnee.

Von Gabi Thieme

erschienen am 06.01.2017



Annaberg-Buchholz. Nicht jeder will im Winter Ski fahren. Mancher fühlt sich zu alt und zu wacklig, um sich Bretter anzuschnallen. Andere haben es nie richtig gelernt, weil das Skilaufen längst nicht mehr Teil des Schulsports ist. Wieder anderen ist die Ausrüstung zu teuer, deren Anschaffung oft in keinem Verhältnis zu den immer milderen und schneeärmeren Wintern steht. Touristiker im Erzgebirge bieten all jenen, die nichts mit schnellen Brettern oder Snowboards am Hut haben, erstmals mit einer Winterwanderwoche eine Alternative an.

Im Herbst und im September gibt es ein solches einwöchiges Wanderevent bereits seit 2006 - stets im Mai und im September - mit bis zu 2200Teilnehmern und 40 bis 50 Touren je Wanderwoche. Nun will man der immer größeren Schar von Wanderern mehr Lust auf Unternehmungen im Winter machen. Vom 18. bis 22. Januar sind zwischen Altenberg im Ost- und Carlsfeld im Westerzgebirge insgesamt 22 zumeist Rundwanderungen zwischen 5 und 15 Kilometern Länge vorbereitet, für die man sich in den meisten Fällen auch noch in letzter Minute entscheiden kann. Es spiele auch keine Rolle, ob Schnee liegt: "Die Touren finden in jedem Fall statt", sagt Veronika Hiebl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge. Der hatte im Vorfeld alle 69 Mitgliedskommunen angefragt, ob sie sich beteiligen und geeignete Touren vorbereiten würden.

"Wir hatten bei der ersten Auflage gar nicht mit einer so großen Resonanz gerechnet. Denn viele warten auch gern erst mal ab, wie das Echo ist", so Hiebl. Sie freut sich vor allem über den Zuspruch von Städten wie Freiberg, Oelsnitz und Schwarzenberg, die von den Skiangeboten in den schneesichereren Kammregionen kaum profitieren. So bietet Freiberg zum Beispiel am 21. Januar ab 17 Uhr eine geführte Fackelwanderung entlang der Stadtmauer mit Glühweinschoppen im Donatsturm an. In Schwarzenberg geht es im Fackelschein tags zuvor im Zeichen von Schlegel und Eisen auf die Spuren der Bergbaugeschichte. Oelsnitz im Erzgebirge lädt zu einer Erlebnistour durch und rund um die Stadt ein. Ein Novum dürfte es angesichts der gegenwärtigen Schneedecke auch insofern geben, dass echtes Schneeschuhwandern auf dem Programm steht.

Kristina Härtel, eine ausgebildete Naturparkführerin, wird sich mit Interessenten auf die Höhenzüge zwischen Frohnau und Annaberg-Buchholz begeben. Die 61-Jährige gehört seit Jahren zu den Wanderleitern, die bei den Frühlings- und Herbstwanderwochen Gäste durch die Region führen. "Da nehmen manche sogar extra eine ganze Woche Urlaub, um dabei zu sein", beschreibt sie die zunehmende Resonanz. Das mit den Schneeschuhen, auf denen man sich früher in vielen Gebirgsgegenden fortbewegt habe, sei aber noch mal "eine andere Dimension. Fünf Kilometer über die Berge kommen einem da vor wie zehn. Man geht viel langsamer, auch in kleineren Schritten und genießt." Vor allem dürfe man bei Schnee auch querbeet über Feld und Wiesen laufen, sofern keine Zäune existieren. "Dadurch gibt es neue Blicke und Eindrücke." Für ihre Tour am 18. Januar sollten sich Interessenten allerdings anmelden, weil nicht unbegrenzt Schneeschuhe zur Ausleihe bereitstehen.

Große Hoffnung setzt auch Altenberg in die Winterwanderwoche. Rund um die Stadt und ihre drei Hausberge gibt es gleich sieben Touren zur Auswahl. Dabei ist der Winter dort ohnehin schon die Hochsaison. "Aber wir merken auch: Nicht alle wollen Ski fahren. Viele suchen nach einem anderen, besonderen Erlebnis", sagt Lisa Schielke von der Touristinformation Altenberg. Eine Route führe deshalb nach Zinnwald in die dortige Wetterwarte. Ebenso seien eine Fackelwanderung mit Hutzenabend und eine Schneeschuhwanderung vorbereitet.

Winderwandern ist seit 2014 auch alle zwei Jahre ein fester Termin beim Deutschen Wanderverband. Er soll den jährlichen Sommerwandertag ergänzen. Der nächste findet 2018 rund um den Ochsenkopf im Fichtelgebirge statt. 2020 ist Schöneck im Vogtland Gastgeber.

Eine vollständige Übersicht aller Touren der Winterwanderwoche mit Startpunkt und Streckenlänge findet sich im Internet unter www.erzgebirge-tourismus.de .