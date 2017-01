Erster «Leipziger Eistraum» lädt ein

erschienen am 03.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Eissportfans kommen bald in der Leipziger Innenstadt auf ihre Kosten. Erstmals startet am 13. Januar der «Leipziger Eistraum» auf dem Augustusplatz. Zwischen Gewandhaus und Oper können Leipziger und Ihre Gäste auf einer Eisbahn mit einem Durchmesser von 35 Metern ihre Runden drehen. Rasant abwärts geht es auf einer 36 Meter hohen Winterrutsche, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Außerdem gibt es Kulinarisches mit alpenländischen Schmankerln und ein musikalisches Programm. Der «Leipziger Eistraum» soll bis zum 5. März geöffnet sein.