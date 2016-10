Erstmals grenzÃ¼berschreitende RettungsÃ¼bung an der Autobahn

Erstmals grenzüberschreitende Rettungsübung an der Autobahn

erschienen am 06.10.2016



Görlitz (dpa/sn) - Rettungskräfte aus Polen und Deutschland üben am Samstag erstmals gemeinsam einen Einsatz bei einem schweren Unfall. Auf dem Rastplatz der Autobahn A4 bei Ludwigsdorf (Landkreis Görlitz) wird dazu ein Unglücksszenario simuliert, wie die Notfallversorgung Sachsen am Donnerstag ankündigte. Dabei rase ein Auto ungebremst in einen parkenden Wagen, überschlage sich und pralle in eine polnisch-deutsche Touristengruppe, die das Gelände der Bundespolizei besichtigt. Die Einsatzkräfte müssen acht Schwerverletzte bergen, einige davon sind eingeklemmt. Dazu kommen diverse Schaulustige. Ziel der ersten grenzüberschreitenden Übung dieser Art ist es, schnell und effizient ein Notfallereignis trotz Sprachbarrieren in den Griff zu bekommen.