Erzgebirge Aue: Keine Sperre für Sebastian Hertner

erschienen am 31.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Sebastian Hertner vom Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue wird nach seiner Roten Karte bei der 2:6-Niederlage beim TSV 1860 München nicht gesperrt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stellte am Montag das Verfahren gegen Hertner per Einzelrichterentscheidung ein und hob die Vorsperre auf. Damit kann Hertner bereits am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg wieder spielen. Das Gericht entsprach damit dem Antrag des DFB-Kontrollausschusses.

Schiedsrichter Thorben Siewer hatte Hertner am vergangenen Freitag in München der 42. Minute wegen eines absichtlichen Handspiels die Rote Karte gezeigt und zudem auf Handelfmeter entschieden. Nach dem Spiel entschuldigte sich Siewer bei den Erzgebirglern und räumte nach Ansicht der Fernsehbilder einen Wahrnehmungsfehler ein.

Aufgrund der Aussage des Referees und der TV-Bilder steht laut DFB-Mitteilung fest, dass Hertner den Ball auf der Torlinie «zweifelsfrei mit dem Kopf und nicht mit der Hand gespielt hatte.»

Im Normalfall wird ein Spieler nach einem Platzverweis automatisch für mindestens ein Spiel gesperrt, zumal der Weltfußballverband FIFA grundsätzlich die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters schützt. Es gibt eine Ausnahme: Die Sperre kann zurückgenommen werden, wenn der Feldverweis eindeutig und zweifelsfrei auf einem offensichtlichen Irrtum des Referees beruht. Das war hier der Fall.