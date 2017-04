Erzgebirge Aue geht selbstbewusst ins Duell mit Hannover 96

erschienen am 22.04.2017



Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue peilt im heutigen Heimspiel gegen Tabellenführer Hannover 96 einen Sieg an. Zwar hatten die Sachsen zuletzt beim 1. FC Nürnberg die erste Pleite unter Trainer Domenico Tedesco einstecken müssen. Aber dennoch sind die Auer selbstbewusst. Zumal sie die vergangenen drei Heimspiele mit einem Torverhältnis von 5:0 gewonnen haben. Bis auf Max Wegner kann Tedesco auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Das Team hofft auf ein zum dritten Mal in Serie ausverkauftes Sparkassen-Erzgebirgsstadion. Auf Grund der Umbauarbeiten passen derzeit nur 10 000 Zuschauer hinein, die sorgten aber zuletzt für gute Stimmung. Die brauchen die Auer im Kampf um den Klassenverbleib.