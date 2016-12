Erzgebirge Aue in Kaiserslautern unter Druck

erschienen am 08.12.2016



Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue steht vor dem letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr gehörig unter Druck. Das Team von Trainer Pavel Dotchev muss am Samstag (13.00 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern unbedingt punkten, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. «Ein Spiel, in dem wir was mitnehmen können und müssen», sagte Dotchev am Donnerstag vor der Abfahrt in die Pfalz. Die Mannschaft reist früher an, um sich in Ruhe auf das Spiel vorbereiten zu können.

Zum Kader gehört auch Pascal Köpke, der zuletzt beim 0:4 gegen den VfB Stuttgart gefehlt hat. Nach Adduktorenproblemen absolvierte der Stürmer eine Reha in Nürnberg und soll am Samstag wieder mit dabei sein. Unsicher ist dagegen der Einsatz des offensiven Mittelfeldspielers Mario Kvesic, der im Training einen Schlag aufs Fußgelenk abbekommen hat. «Da müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt», sagte Dotchev. Bis auf Julian Riedel, der bereits seit ein paar Wochen ausfällt, steht Dotchev ansonsten der gesamte Kader zur Verfügung.