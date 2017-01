Erzgebirge Aue verleiht Toshev

erschienen am 25.01.2017



Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat seinen Kader weiter verkleinert und den Stürmer Martin Toshev verliehen. Der Bulgare wird bis zum Saisonende für den Drittligisten VfR Aalen auf Torejagd gehen. Toshev war erst in der Sommerpause von OFK Pirin nach Aue gekommen, konnte sich aber nie durchsetzen oder seine Zweitliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Er kam bislang nur auf vier Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga.

Weiterhin gab der Verein bekannt, dass Max Wegner für eine unbestimmte Zeit ausfällt. Der Stürmer hatte sich vor der Winterpause am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose wurde aber nicht bekannt, der Heilungsverlauf verzögerte sich immer wieder. Auch der 27-Jährige konnte bislang im Bundesliga-Unterhaus nicht überzeugen. Wegner stand bei drei Kurzeinsätze insgesamt 20 Minuten auf dem Feld.