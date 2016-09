Euro Scene zeigt modernes Theater aus Ã–sterreich

Euro Scene zeigt modernes Theater aus Österreich

Leipzig (dpa) - Das Leipziger Tanz- und Theater-Festival Euro Scene zeigt in diesem Jahr eine Werkschau des jungen österreichischen Künstlers Nikolaus Habjan. Vier Stücke des erst 29 Jahre alten Puppenbauers, Schauspielers und Regisseurs werden auf dem Festival gezeigt, wie Direktorin Ann-Elisabeth Wolff am Mittwoch sagte. Die Euro Scene vom 8. bis zum 13. November steht unter dem Motto «Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus». Insgesamt umfasst das Festival 13 Gastspiele aus zehn Ländern. Die Euro Scene wird zum 26. Mal veranstaltet.