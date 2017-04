Evakuierung nach Bombendrohung in Chemnitz

erschienen am 27.04.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Nach einer Bombendrohung werden in der Chemnitzer Innenstadt Gebäude evakuiert. Von der Maßnahme betroffen sei auch das Gesundheitsamt, sagte Stadtsprecher Robert Gruner am Donnerstagnachmittag. Die Bombendrohung richte sich aber nicht gegen die städtische Behörde. Nach Informationen der «Freien Presse» ist eine benachbarte Bankfiliale betroffen. Die Warnung sei schriftlich eingegangen, hieß es. Die Polizei sei mit einem Sprengstoffhund im Einsatz. Auch ein benachbartes Kaufhaus habe vorsorglich sein Tagesgeschäft eingestellt. Die Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.