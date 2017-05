Evangelische Posaunenchöre mit stabilen Mitgliederzahlen

erschienen am 26.05.2017



Leipzig (dpa) - Die evangelischen Posaunenchöre plagen weniger Nachwuchssorgen als andere Teile der Kirche. Zwar mache sich der demografische Wandel auch bei den Musikern bemerkbar, aber die Mitgliederzahlen seien noch recht stabil, sagte Rolf Bareis, Leitender Obmann des Evangelischen Posaunendienstes. «Ich würde sagen: Posaunenchöre sind eigentlich die stabilste Gruppierung innerhalb der Kirche.» Ein Grund dafür sei die Vielfalt in der Musik, die in den Gottesdiensten und bei anderen Anlässen gespielt werde.

Der Evangelische Posaunendienst vereint unter seinem Dach bundesweit nach eigenen Angaben rund 117 000 Bläser. Zum großen Bläserkonzert beim Kirchentag auf dem Weg in Leipzig werden am Samstag etwa 4000 Musiker erwartet.