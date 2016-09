Ex-CDU-Politiker Krah schlieÃŸt Wechsel zur AfD nicht aus

Ex-CDU-Politiker Krah schließt Wechsel zur AfD nicht aus

Von Tino Moritz

erschienen am 19.09.2016



Dresden. Nach seinem Austritt aus der CDU aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeschefin Angela Merkel schließt der Dresdner Konservative Maximilian Krah einen Wechsel zur AfD nicht aus. Er habe da "keine Eile" und werde "in den nächsten Wochen mit Freunden und anderen politischen Akteuren besprechen, ob und wie ich mich politisch engagieren kann", sagte das bisherige Dresdner CDU-Kreisvorstandsmitglied der Chemnitzer "Freien Presse". Zum Bekanntenkreis des 39-jährigen Rechtsanwalts gehört unter anderem der publizistische Berater von AfD-Chefin Frauke Petry, Schriftsteller und Ex-"Focus"-Redakteur Michael Klonovsky.

Zur Begründung seines Austritts führte Krah die auch nach den jüngsten Wahlniederlagen ausgebliebene Kurskorrektur der Union an. Laut der Dresdner CDU-Führung kam er mit seinem Schritt einem Ausschlussverfahren wegen parteischädigendem Verhalten zuvor. Krah ist Mitinitiator der Seite "www.cdu-austritt.de", auf der Unionsmitglieder offen zum Verlassen der CDU aufgefordert werden.

"Mit der Entscheidung der Bundesvorsitzenden, trotz der Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin an ihrer Politik der offenen Grenzen festzuhalten und Obergrenzen für Zuwanderung abzulehnen, muss jedem, der aus christdemokratischer Überzeugung und demokratischem Patriotismus in der CDU für eine andere Politik streitet, eines klar sein: Es ist vorbei. Der Kampf ist aussichtslos. Er ist nur mehr ein Feigenblatt für eine Politik, die seinen Werten und Interessen widerspricht", heißt es auf der seit Montag freigeschalteten Seite.

Ursprünglich wollte Krah Direktkandidat der Dresdner CDU für die Bundestagswahl werden und am kommenden Freitag gegen Amtsinhaber Andreas Lämmel antreten. Seine Chancen galten indes parteiintern als gering. Es sei "in der CDU nicht mehr möglich, dem öffentlichen Wohl zu dienen", erklärte Krah. Neben seinem Sitz im CDU-Kreisvorstand hatte er bisher auch den Vorsitz des Dresdner Ortsverbandes Zschachwitz inne. (mit dpa)