Ex-GrÃ¼nen-Ikone Hermenau liest bei AfD-Stammtisch

Ex-Grünen-Ikone Hermenau liest bei AfD-Stammtisch

erschienen am 21.09.2016



Döbeln (dpa/sn) - Die frühere sächsische Grünen-Politikerin Antje Hermenau ist bei einer Veranstaltung der rechtspopulistischen AfD in Mittelsachsen aufgetreten. Bei einem «Thematischen Stammtisch» des Kreisverbandes in Döbeln las die 52-Jährige frühere Landtags- und Bundestagsabgeordnete am Mittwochabend aus ihrer Streitschrift «Die Zukunft wird anders». Anschließend war eine Diskussion geplant.

Der Besuch Hermenaus bei der AfD hatte teils heftige Kritik ausgelöst. Sie habe mit ihrer Streitschrift auch Pegida- und AfD-Anhängern ein Redeangebot machen wollen und die Einladung nach Döbeln deshalb angenommen, entgegnete diese. Hermenau war zwei Jahrzehnte lang das Gesicht der Grünen in Sachsen.