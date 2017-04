Ex-Profi Rose führt Salzburg-Junioren ins UEFA-Cup-Finale

erschienen am 21.04.2017



Salzburg (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Marco Rose steht mit den Junioren von Red Bull Salzburg im Finale der UEFA-Youth-League. Das Nachwuchs-Team des 40-Jährigen setzte sich am Freitag im Halbfinale in Nyon gegen die Junioren des FC Barcelona mit 2:1 (0:1) durch. Die Entscheidung fiel in der 84. Minute durch den Treffer von Patson Daka - Rose hatte ihn 25 Minuten zuvor eingewechselt.

Gegner im Finale am kommenden Montag wird Real Madrid oder Benfica Lissabon sein. «Wir sind heute überglücklich», sagte Rose: «Für uns ist es etwas Besonderes, dass wir das Ganze hier in Nyon erleben dürfen. Wir stehen verdient im Finale und freuen uns richtig darauf.»

Schon das Erreichen der Runde der besten Vier war für die «Jungbullen» eine Premiere. Auf dem Weg dahin hatte sich das Team von Rose unter anderem gegen die Alterskollegen von Manchester City, Paris St. Germain und Atlético Madrid durchgesetzt. In diesem Zusammenhang hob die UEFA-Homepage: «Besonders bemerkenswert ist ihr effektives Pressing, das ein entscheidender Faktor bei den Siegen gegen Manchester City, Paris und Atlético Madrid war.»

Rose war 2013 als Trainer von Lok Leipzig als Coach in die Jugendabteilung von RB Salzburg gewechselt. Während seiner eigenen Karriere war der Verteidiger unter anderem für den VfB Leipzig, Hannover 96 und den FSV Mainz 05 aktiv gewesen.