Experten berichten über Erfahrungen mit Behördennummer 115

erschienen am 29.11.2016



Eisenberg (dpa) - Die einheitliche Behördennummer 115 ist 2009 an den Start gegangen, doch längst nicht alle Länder und Kommunen machen mit. Bei einer Ost-Regionalkonferenz in Eisenberg wollen die Akteure heute nun Bilanz ziehen und ihre Erfahrungen mit der Behördennummer auswerten. Der gastgebende Saale-Holzland-Kreis war erst im August dem Verbund beigetreten - als bisher einziger Landkreis in Thüringen. Auf Länderebene beteiligen sich in Ostdeutschland Thüringen und Brandenburg bisher nicht an der einheitlichen Behördennummer.