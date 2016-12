Experten im Leichtbau: Spitzenforschung in Chemnitz

erschienen am 05.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz entscheidet sich Deutschlands Zukunft im Leichtbau: Im bundesweit ersten und einzigen Exzellenzcluster auf diesem Gebiet forschen rund 100 Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz daran, bislang getrennte Verfahren für Materialien wie Kunststoff, Metall oder Textilfasern zu fusionieren. Der Projektname des 2012 angelaufenen Exzellenz-Vorhabens «Merge» bedeutet auf Englisch verschmelzen. «Wir sind etwa auf halber Strecke Richtung Ziel angekommen», erklärte dessen Koordinator Lothar Kroll der Deutschen Presse-Agentur.

Das Projekt wird über die Deutsche Forschungsgemeinschaft bis Oktober 2017 mit insgesamt 31 Millionen Euro gefördert. Derzeit werde intensiv die Bewerbung für die nächste Förderrunde ab 2018 vorbereitet, um das Cluster in Chemnitz zu halten, schilderte TU-Rektor Gerd Strohmeier.

Die Exzellenzinitiative wurde 2005 von Bund und Ländern ins Leben gerufen. Bislang flossen darüber bereits mehr als 4 Milliarden Euro in die deutsche Spitzenforschung. Das Chemnitzer Exzellenzcluster «Merge» ist aktuell eines von bundesweit 43 Exzellenzclustern und eines von drei in Sachsen. Die beiden anderen sächsischen Exzellenz-Projekte werden an der TU Dresden bearbeitet.