Explosion vor Wohnhaus: Keine Verletzten

erschienen am 18.04.2017



Görlitz (dpa/sn) - Bei einer Explosion in Görlitz sind die Haustür eines Wohnhauses und ein Auto beschädigt worden. Die Hausbewohner mussten am frühen Dienstagmorgen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, konnten aber nach kurzer Zeit zurückkehren, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Ermittler wollen prüfen, was die Explosion auslöste.