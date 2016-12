FC Erzgebirge Aue geht mit Dotchev in die Rückrunde

erschienen am 17.12.2016



Aue (dpa) - Der stark vom Abstieg bedrohte Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue wird mit Trainer Pavel Dotchev in die Rückrunde gehen. Das bestätigte Präsident Helge Leonhardt auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstagnachmittag. «Der Trainer hat das Vertrauen. Er ist zuständig für die Weiterentwicklung der Mannschaft», betonte Leonhardt. Der Präsident hat eine klare Vorstellung, wie der Abstiegskampf in Aue gelingen soll: «Wir brauchen solide Ruhe». Die würde durch eine Entlassung des Trainer zerstört.

Trotz zuletzt acht Spielen ohne Sieg ist ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. In den letzten beiden Partien hat die Schießbude der Liga keinen Gegentreffer mehr kassiert. Alleine es fehlt im Moment an eigenen Treffern. Leonhardt kündigte an, den Kader im Winter punktuell verbessern zu können. Spieler ohne Einsatzchancen könnten gehen, ein oder zwei Neuzugänge sollen kommen. «Sorgfalt geht vor Eile», sagte Leonhardt, der nur Spieler holen will, die echte Verstärkungen sind.

Zuvor hatte der Präsident angekündigt, in der Winterpause eine Bilanz zu ziehen. Sportlich fällt die mau aus, 13 Punkte sind für den Aufsteiger zu wenig. Da das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainerteam intakt und sehr gut ist, darf Dotchev weiter arbeiten.