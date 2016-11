FDP-Chef Zastrow fällt bei Abstimmung durch

erschienen am 12.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow ist bei der Wahlkonferenz seiner Partei für die Bundestagswahl 2017 gescheitert. Der 47 Jahre alte Unternehmer unterlag am Samstag in Dresden in der Abstimmung um den Direktkandidaten für den Wahlkreis 160, teilte die FDP am Abend mit. Zastrow erhielte 19 Stimmen, sein Mitbewerber Christoph Blödner (34) 20 Stimmen. Im Wahlkreis 159 tritt Robert Malorny (37) an.

Zastrow hatte die Sachsen-FDP nach ihrem desaströsen Abschneiden bei der Landtagswahl 1999 (1,1 Prozent der Stimmen) übernommen und bis in Regierungsverantwortung geführt. Als kleiner Partner der Union regierten die Liberalen ab 2009 fünf Jahre lang den Freistaat mit. 2014 scheiterten sie an der Fünf-Prozent-Hürde (3,8 Prozent). Zuvor hatte Zastrow auch zweieinhalb Jahre als stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP amtiert.