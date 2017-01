FSV Zwickau: Juhár verletzt, Schröter gesperrt

Nach dem Jahresauftaktsieg des FSV Zwickau gegen Mainz II sind neue Personalsorgen aufgetaucht. Neuzugang Juhár fällt lange aus, Schröter muss zwei Spiele gesperrt zusehen. Und Zimmermann verlässt den Club in Richtung Auerbach.

erschienen am 31.01.2017



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss vorerst auf Neuzugang Martin Juhár verzichten. Der 28-jährige Slowake war nach seiner Verpflichtung gleich im ersten Training mit dem rechten Fuß umgeknickt. Bei einer MRT-Untersuchung am Dienstag wurde eine Bänderverletzung diagnostiziert. «Wir werden voraussichtlich vier Wochen auf Martin verzichten müssen. Die Verletzung wird konservativ behandelt», erklärte FSV-Sportdirektor David Wagner am Dienstag. Juhár spielte zuletzt für den polnischen Erstligisten Termalica Nieciecza. In Zwickau hat der Stürmer einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Neben Juhár fehlt in den kommenden beiden Spielen beim 1. FC Magdeburg an diesem Sonntag und gegen den SV Werder Bremen II am 11. Februar auch Morris Schröter. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte ihn am Dienstag wegen einer Tätlichkeit im leichteren Fall zu zwei Spielen Sperre. Schröter war in der Partie gegen den FSV Mainz 05 II (1:0) am Samstag in der 88. Minute von Schiedsrichter Pascal Müller des Feldes verwiesen worden.

Stürmer Marc-Philipp Zimmermann verlässt die Westsachsen dagegen ganz. Der 26-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem VfB Auerbach an. Beim Regionalligisten unterschrieb Zimmermann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. «Aufgrund seiner Verdienste für den FSV werden wir Marc-Philipp keine Steine in den Weg legen und seinem Wunsch entsprechen, auch wenn es uns in diesem Fall sehr schwer fällt», sagte Wagner. Zimmermann wechselte 2014 vom FC Carl Zeiss Jena zum FSV. In 76 Spielen für Zwickau gelangen ihm 22 Tore. In der Hinrunde der laufenden Drittliga-Saison kam Zimmermann meist nur noch zu Kurzeinsätzen. In Auerbach hofft der Stürmer wieder auf mehr Spielzeit.