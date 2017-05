FSV Zwickau hofft gegen Osnabrück auf Heimsieg

erschienen am 11.05.2017



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hofft im letzten Saison-Heimspiel auf eine stimmungsvolle Kulisse. Für die Partie am Samstag (13.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück wurden im Vorverkauf bereits 5000 Karten abgesetzt. Die FSV-Verantwortlichen rechnen mit 7000 Zuschauern. «Wir wollen uns von den Fans gebührend verabschieden und können ohne Druck in das Spiel gehen. Auch wenn es für beide Mannschaften um nicht mehr viel geht, möchten wir keinen Sommerfußball zeigen, sondern nach einer guten Leistung möglichst als Sieger vom Platz gehen», sagte Trainer Torsten Ziegner am Donnerstag.

Zwar sei es rechnerisch noch möglich, den vierten Platz zu erreichen und sich damit für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Doch um in den Kampf noch mal eingreifen zu können, benötige seine Mannschaft viel Glück, betonte Ziegner. Der FSV rangiert mit 53 Zählern hinter den punktgleichen Osnabrückern aktuell auf Rang sechs. Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Toni Wachsmuth, Christoph Göbel und Alexander Sorge kann Ziegner auf sein stärkstes Aufgebot zurückgreifen.