FSV Zwickau in den nÃ¤chsten Monaten ohne Alexander Sorge

FSV Zwickau in den nächsten Monaten ohne Alexander Sorge

erschienen am 28.09.2016



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss in den nächsten Wochen und Monaten auf Alexander Sorge verzichten. Der 23-jährige Verteidiger hat sich im Training am Dienstagabend einen Kreuzbandriss sowie einen Außenmeniskusschaden im rechten Knie zugezogen. Sorge soll laut Aussage von Co-Trainer Danny König schon in den kommenden Tagen operiert werden. Ob der Neuzugang von RB Leipzig in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann, ist fraglich.

Für das Heimspiel am Freitag gegen die SG Sonnenhof-Großaspach kann der FSV dafür wieder mit dem Einsatz von Marcel Bär rechnen. Der Stürmer fehlte am Sonntag bei der 0:5-Niederlage beim FC Hansa Rostock wegen einer Kahnbeinverletzung im rechten Fuß. «Wir haben das Rostock-Spiel intern kritisch ausgewertet und wollen gegen Großaspach mit einem Sieg in die Erfolgsspur zurückkehren», sagte Co-Trainer König am Mittwoch.