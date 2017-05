FSV Zwickau kommt in Paderborn nicht über ein 1:1 hinaus

erschienen am 06.05.2017



Paderborn (dpa) - Die Hoffnungen von Fußball-Drittligist FSV Zwickau auf die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison haben einen Dämpfer erhalten. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner kam am Samstag beim abstiegsbedrohten SC Paderborn nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Als Tabellensechster hat der FSV zwei Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Rückstand auf Rang vier, der das Ticket für den nationalen Cup-Wettbewerb bedeuten würde. Die Zwickauer Führung durch Ronny König (50.) konnte Koen van der Biezen (79.) ausgleichen. Vor 6214 Zuschauern verlief der erste Durchgang ohne große Höhepunkte. Bei zwei Freistößen der Gastgeber durch Aykut Soyak (19./22.) war FSV-Torhüter Johannes Brinkies zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel sorgte König nach einem Eckball von Patrick Göbel per Kopf für die Zwickauer Führung. In der 66. Minute verpasste Robert Koch die Vorentscheidung, als sein Kopfball an das Lattenkreuz klatschte. Auf der Gegenseite sorgte der eingewechselte van der Biezen mit einem Flachschuss aus fünf Metern für den Ausgleich.