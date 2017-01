FSV Zwickau verliert Testspiel gegen Lok Leipzig

erschienen am 14.01.2017



Eilenburg (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat sein Testspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig am Samstag mit 1:2 (1:2) verloren. Daniel Becker (4./Foulelfmeter) und Ramon Hofmann (10.) trafen bereits in der Anfangsphase für den Regionalligisten. Lukas Wilton konnte in der 36. Minute für den FSV verkürzen. Bei schwierigen Bodenverhältnissen auf dem Kunstrasenplatz in Eilenburg erspielten sich beide Mannschaften anschließend weitere Chancen, Tore fielen aber keine mehr. «Ich bin mit der Leistung nicht zufrieden. Einige meiner Spieler haben sich zu wenig gewehrt. Bis zum Rückrundenstart in zwei Wochen liegt noch viel Arbeit vor uns», sagte FSV-Trainer Torsten Ziegner. Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Zwickauer am Dienstag um 11.00 Uhr gegen Regionalliga-Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena.