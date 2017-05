FSV Zwickau verpflichtet früheren Chemnitzer Mauersberger

erschienen am 23.05.2017



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau verstärkt sich für die kommende Saison mit Christian Mauersberger. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt von der U23-Mannschaft des FC Schalke 04 und erhält bei den Westsachsen einen Ein-Jahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler ist in der Region kein Unbekannter. Vor seinem Wechsel 2015 nach Schalke, wo er für die Regionalliga-Mannschaft des FC insgesamt 43 Mal zum Einsatz kam, spielte Mauersberger acht Jahre lang beim Chemnitzer FC. «Christian passt genau in unser Anforderungsprofil. Er ist ein junger, gut ausgebildeter Fußballer, der sich bei uns weiterentwickeln kann», sagte FSV-Sportvorstand David Wagner zur Verpflichtung. Nach Anthony Barylla, Fridolin Wagner (beide RB Leipzig II) und Julian Hodek (eigener Nachwuchs) ist Mauersberger der vierte Zwickauer Neuzugang für die kommende Saison.