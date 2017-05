Fast 49 Millionen für Feuerwehr der Stadt Leipzig

erschienen am 10.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - 31 neue Löschfahrzeuge und die komplette Sanierung der Hauptfeuerwache - die Feuerwehr der Stadt Leipzig bekommt bis zum Jahr 2021 fast 49 Millionen Euro. 27,5 Million davon bringt die Kommune aus dem eigenen Haushalt auf, der Rest wird mit Fördermitteln von Bund und Land aufgestockt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der erhöhte Bedarf resultiere unter anderem aus der ständig steigenden Zahl der Einwohner. Es müsse sichergestellt sein, dass die Feuerwehr Leben und Gesundheit der Bevölkerung weiter wirksam schützen kann. Zum Beispiel müsse bei dringenden Einsätzen das erste Fahrzeug innerhalb von 9,5 Minuten nach Eingang des Notrufs am Ort sein, das zweite nach weiteren fünf Minuten.