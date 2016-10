Fast 5000 Besucher bei Heinrich SchÃ¼tz Musikfest

Fast 5000 Besucher bei Heinrich Schütz Musikfest

erschienen am 16.10.2016



Dresden (dpa) - Mit einer Auslastung von gut 92 Prozent hat das Heinrich Schütz Musikfest nach Veranstalterangaben in diesem Jahr sein bisher bestes Ergebnis erzielt. 2015 waren die Konzerte im Durchschnitt zu 85 Prozent ausgelastet. An zehn Tagen erlebten diesmal rund 4750 Besucher die 35 Veranstaltungen in fünf Städten Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalts. «Mit unserem diesjährigen Musikfest unter dem Motto «vom Besehn der frembden Länder» haben wir den Nerv der Zeit getroffen», erklärte Intendantin Christina Siegfried am Sonntag zum Abschluss des Festivals in Dresden. «Mehr denn je ist es anscheinend notwendig, an die Offenheit im Geist und die Bereitschaft zum vorurteilslosen «Besehn» des «Frembden» zu erinnern.»

Das nächste Festival ist für den 6. bis 15. Oktober 2017 angesetzt. Heinrich Schütz (1585-1672) gilt als erster deutscher Komponist von europäischem Rang. Seine wichtigsten Wirkungsstätten waren Bad Köstritz, Weißenfels und Dresden.