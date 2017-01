Fast 70 Prozent mehr Waffenscheine ausgegeben

Immer mehr Menschen beantragen eine Genehmigung, um sich etwa mit einer Schreckschusswaffe zu schützen. In Sachsen wurden im vorigen Jahr 5700 solcher Papiere neu ausgestellt - Rekord.

erschienen am 19.01.2017



Dresden. Der sogenannte Kleine Waffenschein ist in Sachsen gefragter denn je. Die Anzahl der Anträge stieg im vergangenen Jahr enorm an - um rund 5700, das entspricht einem Zuwachs von gut 68 Prozent. Nach Angaben des Innenministeriums standen Ende Dezember 2016 mehr als 14.000 solcher Erlaubnisse zu Buche. Damit liege der Freistaat im bundesweiten Trend, wie ein Sprecher erklärte. Fast 184.000 Neuanträge in Deutschland und ein Anstieg der Gesamtzahl auf 470.000 und damit um gut 60 Prozent gegenüber 2015 seien auch ein Indiz für ein sinkendes Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.

Seit Ende 2013 hat sich die Anzahl der Kleinen Waffenscheine in Sachsen mehr als verdoppelt. Gab es damals noch 6466, wurde Mitte 2015 schon die 7000er-Marke überschritten. Aber erst seit September 2015 ist die Zahl Monat für Monat dreistellig. Im Februar und März 2016 schnellte sie deutlich in die Höhe - auf jeweils mehr als 1000 Scheine. Rekord: So viele Berechtigungen wurden noch nie zuvor in jeweils einem Monat beantragt. In den darauffolgenden Monaten stellten die Ordnungsämter aber wieder weniger Papiere aus. Zuletzt - bis Oktober liegen Daten vor - waren es 257 neu ausgegebene Kleine Waffenscheine. Die Antragsteller spiegeln das gesamte Bevölkerungsspektrum wider, wie ein Rathaussprecher in Dresden berichtete. Begründen müssen sie ihr Ansinnen nicht.

Den Kleinen Waffenschein kann jeder beantragen. Damit darf man Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit bei sich tragen - aber nur im Notfall damit schießen. Voraussetzung ist, dass der Bewerber volljährig ist und zuverlässig erscheint. Bedingung ist unter anderem, dass der Antragsteller nicht alkoholabhängig, vorbestraft oder psychisch krank ist. Für den bloßen Erwerb von Gas- oder Schreckschusswaffen braucht es keine Erlaubnis.

Der Bestand beim sogenannten Großen Waffenschein - etwa für Sportschützen oder Sicherheitspersonal - indes ist nicht in gleichem Maße gestiegen. Ihre Anzahl erhöhte sich 2016 nach Ministeriumsangaben um 18 auf 498. Damit liegt sie auf dem Niveau von Ende 2013. Dafür gelten wesentlich strengere Regeln. Der Große Waffenschein wird meist nur in Ausnahmefällen an Privatpersonen ausgegeben. (dpa/jdf)