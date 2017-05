Favorit Lovelett gewinnt Saisonauftakt in Dresden

Dresden (dpa/sn) - Top-Favoritin Lovelett unter Champion Filip Minarik hat zur Saisoneröffnung auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz den Wettstar-Cup Meter gewonnen. Die dreijährige Stute aus dem Münchner Stall von Trainer Michael Figge setzte sich am Samstag bei dem Rennen über 1200 Meter mit viereinhalb Längen vor Miss Manja mit Michael Cadeddu im Sattel und Lil's Affair mit Tom Schurig durch. Das Rennen war mit 8750 Euro dotiert.

Vor insgesamt 7600 Zuschauern gelangen nur dem gebürtigen Dresdner Alexander Pietsch zwei Siege am ersten Renntag: Der Champion von 2015 gewann mit Baby Love und Gonora. Pietsch führt die deutsche Jahres-Bestenliste mit 17 Siegen an.