Fernfahrerstammtisch: Klartext auf dem Rasthof

Passen Brummifahrer und Gesetzeshüter zusammen? Einmal im Monat beweisen sie bei einem Stammtisch, dass sie ganz gut miteinander können. Bei den Treffen kommen auch heikle Themen zur Sprache.

Von Renate Färber

erschienen am 11.10.2016



Bautzen. Martin Hottinger weiß, dass viele Brummifahrer ihm, dem Polizisten, lieber aus dem Weg gehen. "Kein Wunder", meint er. "Wir treffen uns ja gewöhnlich nur bei Kontrollen auf den Autobahnen. Da sind wir die Sanktionierer, die Gesetzeshüter, mit denen man angeblich nicht reden kann. Da fallen schon mal derbe Worte."

Trotzdem sitzt der Erste Polizeihauptkommissar vom Autobahnpolizeirevier Bautzen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Brummifahrern am Stammtisch. Genauer gesagt am Fernfahrerstammtisch in der Raststätte Bautzen Nord an der A4. Dort, wo der Brummiverkehr laut Statistik in den vergangenen fünf Jahren besonders stark zugenommen hat: Zur polnischen Grenze immerhin um 70 Prozent - auf 6300 Lkw am Tag! "Der wachsende Verkehr birgt natürlich auch immer mehr Gefahren", sagt Hottinger. "Und wenn ein Laster in einen Unfall verwickelt ist, sind die Folgen oft verheerend."

Darüber wird am Stammtisch geredet. Von irgendwelchen Querelen zwischen Fahrern und Polizei ist an diesem Abend nichts zu spüren. Im Gegenteil. Die Begrüßungen sind herzlich und die Wiedersehensfreude oft groß. "Ich komme öfter", sagt Andreas Schurade. "Man trifft Kollegen und die meisten Themen sind spannend." Dass heute mal die Technik Vorfahrt hat, findet er klasse. "Schließlich will man ja auf dem neuesten Stand sein", sagt's und widmet sich wieder einem der hochmodernen Lastzüge, die von Experten auf dem Parkplatz an der Raststätte präsentiert werden.

Mittlerweile zählt die Runde an die 30 Männer. Hottinger schmunzelt: "Das Konzept ist aufgegangen", sagt er und meint damit die Erfindung der Fernfahrerstammtische. "Wir reden miteinander, nicht übereinander. Fahrer und Polizei können ungezwungen über die Sorgen und Nöte im rauen Straßenverkehrsalltag sprechen. Mag abgedroschen klingen, passt aber: Wir wollen Partner sein, Dinge klären, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Einfach gesagt: An den Fernfahrerstammtischen wird Präventionsarbeit geleistet." Das ist ganz im Sinne des Erfinders Rainer Bernickel. Der Münsteraner war einst von Berufs wegen Verkehrssicherheitsberater bei der Polizei im Westfälischen, heute ist er Polizeihauptkommissar im Ruhestand. In seinem Bereich stand Ende der 90er-Jahre die Aufgabe, "Projekte zur Erhöhung der Sicherheit auf den Autobahnen zu entwickeln".

Gründe für die Aktion waren schon damals die ständig steigende Anzahl der Lkw auf den Autobahnen und die damit verbundenen Gefahren. Bernickel, genannt Berni, erfand den Fernfahrerstammtisch, an dem Autobahnpolizisten und Brummifahrer Platz nehmen sollten. "Die Probleme gehörten auf den Tisch und offen diskutiert", so Bernickel. Er ging damals auf Werbetour, machte die Autobahnpolizei in den Bundesländern neugierig. "Anfangs waren die meisten eher negativ eingestellt", erinnert er sich. "Lkw-Fahrer und Polizei? Das ist wie Hund und Katz." Bei Martin Hottinger dagegen rannte er offene Türen ein. "Die Stammtischidee hat mich sofort begeistert", sagt der. Er stellte sich an die Seite von Bernickel. Beide rührten fortan die Werbetrommel. Heute gibt es 34 Stammtische in 14 Bundesländern. Drei davon in Sachsen: In der Tank- und Raststätte Vogtland Nord, im Autohof Dresden und eben in der Raststätte Bautzen Nord. "Einer gehört unbedingt noch in die Raststätte Auerswalder Blick", so Hottinger. Er kämpft.

Manchmal überschritten Bernickel und Hottinger auch Grenzen. "Die Sache hatte sich herumgesprochen, sogar bis nach England", erinnert sich der Sachse. Und weil man im Vereinigten Königreich unbedingt wissen wollte, wie das mit den Fernfahrerstammtischen funktioniert, bekamen Bernickel und Hottinger kurzerhand einen Dienstreiseauftrag nach London. "Da saß damals die ganze Polizeispitze der Stadt in der Runde und hörte sich unsere Erfahrungen an. Leider sind die Kontakte abgebrochen."

Das Vertrauen zwischen Polizei und vielen Fahrern ist gewachsen, behauptet der Kommissar. "Auch wenn manch einer gern den anonymen Kollegen vorschiebt." Hottinger grinst. "Da kommt dann immer: ,Ich kenne da einen, dem ist dies und das passiert.'" Aber der Polizist zieht die Hose schließlich nicht mit der Kneifzange an. Er weiß, was passieren kann und dass das Leben auf der Straße immer hektischer und gefährlicher wird. Er saß früher mal selbst auf dem Bock. Und auch heute ist der 56-Jährige immer wieder auf den Autobahnen im In- und Ausland unterwegs, transportiert Hilfsgüter nach Litauen. "So schnell macht mir keiner was vor."

"Dümmer wird man am Stammtisch auf keinen Fall", witzelt ein Mann, der nur "Fahrer Jenke" genannt werden will. Toll findet er die Tische, bei denen Experten, wie etwa vom Zoll, zu speziellen Themen Rede und Antwort stehen. Klar, bei aller Verschiedenheit der Themen, die eigene Arbeit steht irgendwie immer im Raum. Und wenn irgendwo auf einer Autobahn ein Lkw in einen Unfall verwickelt war, bietet der Gesprächsstoff. Da lassen sich praktische Schlussfolgerungen ziehen, sagen die Fahrer. Anfang Juli etwa gab es einen Unfall auf der A 4, der mit etwas mehr Erfahrung hätte vermieden werden können. Damit vor allem junge Fahrer nicht den gleichen Fehler machen, wie der 21-Jährige, war das Unglück eben Stammtischgespräch.

Was war geschehen? Der Fahrer aus dem Erzgebirge war mit seinem Gefahrguttransporter zu weit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Um wieder in die Spur zu kommen, tat er genau das Falsche: Er gab kräftig Gas. Dadurch schaukelte sich die Flüssigkeit im Tank auf, der Lkw kippte um. "Besser wäre gewesen, er hätte die Fahrt verlangsamt und den Sattelzug zum Stehen gebracht. Da wäre das Ganze glimpflich ausgegangen, wahrscheinlich mit einem Verwarngeld", sagt Polizist Hottinger. "Aber so: Totalschaden am Lkw - 100.000 Euro - und die Autobahn stundenlang dicht."

An den Stammtischrunden der Republik beteiligen sich mittlerweile auch Spediteure, Disponenten, Unternehmer und, na klar, auch Senioren, die sich auf dem Laufenden halten und den Kontakt mit Kollegen pflegen wollen. Für manch einen ist der Stammtisch sogar berufliches Pflichtprogramm. So in der Schrott- und Metallabfall Recycling GmbH in Laußnitz. Wer dort nicht zweimal im Jahr an so einem Tisch sitzt, bekommt kein Weihnachtsgeld. "Die Männer dürfen mit einem Betriebs-Pkw zum Treff fahren. Die Zeit wird als Überstunden anerkannt", erzählt Betriebsleiter Frank Giebe. "Mit Themen wie Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung, Manipulationen an Fahrtenschreibern, Verkehrssicherheit oder eben auch das aktuelle Geschehen auf den Straßen musst du dich als Fahrer auseinandersetzen", so Giebe. "Na ja, und Vorurteile gegenüber der Polizei haben immer noch viele, die können sie bei der Gelegenheit gleich abbauen." Sören Paschke von der Spedition Gersdorf Transport im Landkreis Bautzen hat zugehört und kommt ins Grübeln. "Das wäre auch für uns eine Überlegung wert", sagt er. "Zweimal im Jahr ist das machbar - egal wo die Männer sind, sie können ja zum nächstgelegenen Tisch fahren."

Der Polizeihauptkommissar, der zwischen den Stammtischgästen hin- und herpendelt, hört das gern. Aber es gibt noch etwas, was ihn besonders freut: Auch junge Leute mischen sich unters Fernfahrervolk. "Was Culina macht, ist klasse, sollte Schule machen", meint er. Culina? Ein Insider klärt auf: "Unsere Firma nutzt die Fernfahrerstammtische für den außerbetrieblichen Unterricht unserer Azubis", sagt Stephan Kohne von Culina Logistics in Leppersdorf, einem Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Theo Müller (Müllermilch). Kohne ist mit zwei Auszubildenden gekommen. "Sie sollen über den Tellerrand schauen und Berührungsängste mit der Polizei verlieren", erläutert er. Das scheint zu klappen. Eric Lange und Mike Hübner geben sich aufgeschlossen. "Man erfährt hier viel über den Beruf, aber auch über die Technik", sagt Lange. "Als Fahrer ist man viel unterwegs, lernt viele interessante Leute kennen. Ist doch spannend", so der 22-Jährige. Und dass Fernfahrer ihre Familie oft wochenlang nicht sehen? "Meine Freundin Laura steht hinter mir. Ich war schon auf Montage, da hat sie das bewiesen." Und Mike Hübner? Bei ihm liegt die Fernfahrertradition in der Familie. Opa und Vater waren beziehungsweise sind Lkw-Fahrer.