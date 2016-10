Festnahme: Tillich dankt Polizei und Â«syrischem MitbÃ¼rgerÂ»

Festnahme: Tillich dankt Polizei und «syrischem Mitbürger»

erschienen am 10.10.2016



Dresden (dpa) - Nach der Festnahme des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in Leipzig hat Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) der Polizei und einem syrischen Flüchtling gedankt. Die Polizei habe eine «engagierte und am Ende erfolgreiche Arbeit» geleistet, erklärte er am Montag in Dresden. «Ich danke ausdrücklich dem mutigen und verantwortungsbewussten syrischen Mitbürger, der durch den entscheidenden Hinweis und sein Handeln den schnellen Erfolg möglich gemacht hat», fügte er hinzu.

Der syrische Flüchtling hatte den 22-jährigen Terrorverdächtigen nach dpa-Informationen am Sonntag am Leipziger Hauptbahnhof erkannt, mit in seine Wohnung genommen und dort zusammen mit einem Mitbewohner gefesselt. Anschließend informierte er die Polizei.