Festung Königstein für Europäischen Museumspreis nominiert

erschienen am 28.04.2017



Königstein (dpa/sn) - Die Festung Königstein (Landkreis Sächsische Schweiz) ist als eines von fünf deutschen Museen für den Europäischen Museumspreis 2017 nominiert worden. Die Festung habe mit ihrer neuen Dauerausstellung «In lapide regis - Auf dem Stein des Königs» punkten können, teilte die Geschäftsführung am Freitag mit. 46 Museen aus 24 Ländern sind für den Preis nominiert; die Festung als Einziges in den neuen Ländern. Am 6. Mai soll der Titel in Zagreb (Kroatien) verliehen werden.

Zuvor dürfen die Nominierten ihre Ausstellungen und ein ausgewähltes Exponat in einem Vortrag präsentieren. Das Team aus Königstein zeigt ein originales aus Lindenholz geschnitztes Weinblatt des Königsteiner Riesenfasses von 1725. Die Weinblätter waren Schmuckelemente des Riesenweinfasses und sind im Jahr 2000 in den Sammlungsbestand der Festung übergegangen, wie die Geschäftsleitung weiter mitteilte.

Die Ausstellung «In lapide regis - Auf dem Stein des Königs» wurde im Mai 2015 eröffnet. Es ist den Angaben zufolge die größte und bedeutendste Schau der Festung Königstein. Sie vermittelt die 800-jährige wechselvolle Geschichte der Nutzung des Tafelberges. Etwa 465 000 Besucher haben sie bislang gesehen.