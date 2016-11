Feuer an Asylunterkunft: Ursache noch unklar

erschienen am 19.11.2016



Pirna (dpa/sn) - An einer Asylbewerberunterkunft in Pirna (Sächsische Schweiz) ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Müllcontainer hätten gebrannt, teilte die Polizei mit. Das Feuer verrußte die Fassade des Hauses. Die Brandursache sei noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund lägen derzeit nicht vor.