Feuer in Leipziger Sozialamt: Ein Büro brennt aus

erschienen am 26.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - In einer Außenstelle des Leipziger Sozialamtes im Stadtteil Connewitz hat es gebrannt. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte am Freitagabend Rauch und informierte die Feuerwehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen. Im Erdgeschoss brannte ein Büro aus. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar. Eine Schätzung des Schadens gab es am Morgen nicht.