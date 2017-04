Feuer in Uniklinik Dresden: Station evakuiert

erschienen am 10.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Wegen eines brennenden technischen Geräts ist eine Station der Dresdner Universitätsklinik evakuiert worden. Bei dem Brand am Montagmittag sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Klinikpersonal hatte die Station bereits vor Eintreffen der Feuerwehr evakuiert. Ein technisches Gerät im vierten Stock war aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell löschen und lüfteten die Räume anschließend.