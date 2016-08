Finanzamt macht Schule: mehr als 200 Veranstaltungen

erschienen am 29.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Finanzbeamte haben seit Mitte 2015 in mehr als 200 Veranstaltungen an Oberschulen und Gymnasien über Sinn und Zweck von Steuern informiert. «Die Schüler bekommen so einen Einblick in die Tätigkeit der Finanzämter und verstehen, dass Steuern eine wichtige Grundlage für unser Gemeinwesen sind», sagte Finanzminister Georg Unland (CDU) am Montag in Dresden. In einer Doppelstunde zum Thema Steuern informieren die Dozenten Jugendliche der achten und neunten Klassen auch über praktische Dinge wie die Steuererklärung. Das Angebot kann auch von berufsbildenden Schulen genutzt werden.